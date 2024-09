Il rabbino di Trieste esprime preoccupazione, tuttavia la comunità continua a perseverare.

A Trieste, nonostante una quiete relativa rispetto ad altre città, si percepisce un'ansia nella comunità ebraica a causa di recenti sviluppi globali riguardanti gli ebrei. Il rabbino capo, Alexander Meloni, ha evidenziato che, sebbene Trieste non abbia affrontato attacchi violenti come altre città italiane, il disagio è palpabile, soprattutto tra i giovani. Eventi come la manifestazione pro-Palestina di Milano, hanno rafforzato tale sensazione. Nonostante i timori, la comunità continua ad essere aperta e dialogante, organizzando un rito commemorativo aperto a tutti. Meloni ha anche evidenziato la confusione esistente tra ebrei della diaspora e cittadini israeliani, sottolineando che non tutti gli ebrei sono israeliani, una generalizzazione che genera preoccupazione.

Pur essendo più tranquilla rispetto ad altre città, a Trieste si avverte comunque un’atmosfera di apprensione fra i membri della comunità ebraica, dovuto ai recenti sviluppi globali riguardanti il mondo ebraico. Nonostante ciò, la comunità ebraica triestina si mantiene aperta e incline al dialogo. Il prossimo weekend vedrà la celebrazione di un rito commemorativo presso la sinagoga, in ricordo dell’anniversario del 7 ottobre, aperto a tutti. Queste parole sono state pronunciate da Alexander Meloni, il rabbino capo di Trieste, durante una discussione riguardante l’antisemitismo, che è stato reso più visibile dai cartelli affissi a Milano durante una manifestazione a favore della Palestina. Secondo Meloni, gli eventi di Milano hanno aggravato la già esistente sensazione di disagio. Nonostante Trieste non veda episodi di violenza esplicita come quelli di Roma o Milano, la città non ne è del tutto immune, specialmente tra le fasce più giovani della popolazione. Gli studenti e i pre-studenti sono particolarmente vulnerabili a questi argomenti, che possono facilmente generare un senso di malessere. Fino ad ora, la comunità non ha dovuto segnalare minacce significative alla polizia, ci sono stati solo sporadici incidenti di piccola entità, tuttavia Meloni non esclude la possibilità che possano verificarsi eventi di maggiore gravità in futuro. Spesso c’è una confusione tra gli ebrei della diaspora e i cittadini israeliani. Sebbene esista un legame profondo tra il mondo ebraico e quello che accade in Israele, ciò non implica che tutti gli ebrei siano israeliani, quindi questa generalizzazione e confusione è fonte di preoccupazione.

Negando l’idea dell’ostilità nascosta, ha terminato, la società di Trieste aspira a mantenere un’apertura, anche nel contesto dell’evento di Domenica che verrà (alle 18.30). “Non so se saremo in grado di proseguire così nel futuro, ma per ora è l’intento che portiamo”.