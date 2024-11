Un gesto che fa discutere: Salvuccio Riina, il terzogenito del noto boss mafioso Totò Riina, ha recentemente condiviso un post su Instagram che ha riacceso l’attenzione sulla figura del padre, scomparso in carcere nel 2017. Con una foto incorniciata del mafioso corleonese e un vaso di rose rosse, Salvuccio ha voluto rendere omaggio a un uomo che, nonostante la sua morte, continua a suscitare emozioni e controversie.

Le parole di Salvuccio sono cariche di significato: “Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in Noi e con Noi”. Questa affermazione non solo riflette un profondo legame familiare, ma solleva anche interrogativi sulla percezione della mafia nella società contemporanea. La figura di Totò Riina, considerato uno dei più spietati capi della mafia siciliana, è ancora oggi oggetto di dibattito. Mentre alcuni lo vedono come un simbolo di potere e controllo, altri lo considerano un criminale che ha portato solo sofferenza.

Il post ha ricevuto un’accoglienza mista: 431 like e numerosi