Il decreto governativo e le sue conseguenze

Recentemente, il Tar ha emesso un’ordinanza che ha sollevato un polverone nel settore del noleggio con conducente (NCC). La decisione dei giudici ha parzialmente bocciato il decreto del governo, suscitando reazioni forti e preoccupate da parte degli operatori del settore. Giulio Aloisi, noleggiatore e dirigente di Anitrav-NCC, ha espresso il suo stupore per la posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), che ha dichiarato di voler andare avanti nonostante la sentenza. Secondo Aloisi, questa posizione dimostra una mancanza di riconoscimento dell’istituzionalità del tribunale.

Le problematiche sollevate dal decreto

Aloisi ha sottolineato come l’incostituzionalità del decreto fosse evidente, affermando che le misure introdotte avrebbero messo in difficoltà circa 30mila imprese nel settore. Inoltre, ha messo in evidenza il rischio per la privacy dei clienti, un aspetto cruciale in un’epoca in cui la protezione dei dati personali è diventata una priorità. Le norme previste dal decreto, secondo Aloisi, non solo avrebbero danneggiato le imprese, ma avrebbero anche avuto ripercussioni negative sull’occupazione, un tema di grande rilevanza per il futuro del settore.

La necessità di un intervento politico

In un contesto così complesso, Aloisi ha espresso rammarico per il fatto che le problematiche del settore debbano essere risolte in tribunale anziché attraverso un intervento politico diretto. La sua posizione è chiara: è fondamentale che il governo si faccia carico delle istanze del settore e trovi soluzioni adeguate per garantire un futuro sostenibile per le imprese di noleggio con conducente. La mancanza di dialogo tra le istituzioni e gli operatori del settore è un tema ricorrente, e Aloisi ha ribadito l’importanza di un’interlocuzione costante per affrontare le sfide che il settore si trova ad affrontare.