Il tour mondiale dell'Amerigo Vespucci è arrivato alla sua 23esima fermata nelle Filippine.

L’Amerigo Vespucci, storica imbarcazione delle forze navali italiane, ha raggiunto l’arcipelago filippino, facendo scalo a Manila. Questa è la ventitreesima fermata del suo viaggio globale, successiva alla visita a Tokyo, coprendo quasi 2.000 miglia in due settimane di viaggio. Questa segna la prima volta che la nave approda nella capitale delle Filippine. Ad attenderla a Manila vi erano l’ambasciatore Davide Giglio e altre personalità della Marina filippina. Molti visitatori a Manila hanno avuto l’opportunità di salire a bordo, con accesso disponibile fino al 17 settembre. Per oltre 90 anni, l’Amerigo Vespucci ha rappresentato un’icona per le antiche tradizioni navali e marine dell’Italia nel contesto internazionale. Il “Tour del Mondo”, ideato e promosso dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, è un’iniziativa che unisce l’istruzione tradizionale dei cadetti navali con la valorizzazione dell’eccellenza italiana. L’Amerigo Vespucci incarna il prestigio della Marina Militare e dell’Italia stessa, contribuendo alla reputazione del Paese nel corso degli anni. La nave ha iniziato il suo viaggio il 1° luglio 2023 da Genova, intraprendendo un viaggio globale di circa due anni che celebra la cultura, la storia, l’innovazione, la scienza, la ricerca e la tecnologia italiani. Dopo Manila, la prossima destinazione sarà Darwin, in Australia, dove la mostra itinerante “Villaggio Italia” dedicata al Made in Italy tornerà in scena per promuovere le eccellenze del nostro Paese.