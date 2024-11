La sosta in Thailandia segna un nuovo record di affluenza per il tour mondiale della nave

Un’affluenza straordinaria a Phuket

La nave scuola Amerigo Vespucci ha fatto tappa a Phuket, in Thailandia, dal 6 al 10 novembre, attirando un pubblico eccezionale. Con oltre 41.000 visitatori, questo evento ha segnato un nuovo record per il tour mondiale della storica imbarcazione. La bellezza e il fascino della nave, considerata la più bella del mondo, hanno incantato i presenti, che hanno sfidato il caldo per ammirarla da vicino.

Un riconoscimento per la cucina italiana

Durante la visita, il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha consegnato il riconoscimento di ambassador “Ospitalità Italiana” a chef e ristoratori locali. Questo gesto sottolinea l’importanza della cucina italiana nel mondo e il suo ruolo fondamentale nella promozione della cultura italiana all’estero. Il Masaf ha scelto la nave come piattaforma per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’UNESCO, un’iniziativa che mira a valorizzare le tradizioni culinarie del nostro Paese.

Un simbolo di eccellenza e tradizione

Il viaggio dell’Amerigo Vespucci rappresenta non solo un’opportunità per mostrare l’eccellenza italiana, ma anche un momento di orgoglio nazionale. Paolo Dionisi, ambasciatore d’Italia a Bangkok, ha espresso entusiasmo per il successo dell’evento, evidenziando come Phuket sia diventato uno dei porti con il maggior numero di visite nel tour. La presenza della nave in uno dei paesi più dinamici dell’Indo-Pacifico è una chiara dimostrazione della strategia del Governo italiano di promuovere le proprie tradizioni e culture nel mondo.

La diplomazia navale e il futuro del tour

L’ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha sottolineato l’importanza della naval diplomacy e dei rapporti di cooperazione tra Italia e Thailandia. La prossima tappa del tour mondiale dell’Amerigo Vespucci sarà a Mumbai, in India, dal 28 novembre al 2 dicembre, dove tornerà anche il Villaggio Italia, un’esposizione delle eccellenze italiane. Questo continuo impegno nella promozione della cultura e delle tradizioni italiane dimostra quanto sia fondamentale il ruolo della Marina Militare nel rafforzare i legami internazionali.