Scuse pubbliche e impegno per il cambiamento

Il vescovo di Bolzano e Bressanone, Ivo Muser, ha recentemente espresso pubblicamente le sue scuse per gli abusi sessuali accertati all’interno della Chiesa altoatesina. In un contesto di crescente attenzione verso le problematiche legate agli abusi, Muser ha dichiarato: “Chiedo perdono alle persone coinvolte, alle comunità parrocchiali e ai fedeli”. Queste parole, cariche di emozione, rappresentano un passo significativo verso la responsabilizzazione della Chiesa e il riconoscimento del dolore inflitto a molte vittime.

Il prelato ha sottolineato che la perizia commissionata non deve essere vista come un punto di arrivo, ma piuttosto come un mandato per continuare a lavorare con determinazione. “Serve un cambiamento culturale”, ha affermato, evidenziando l’importanza di non distogliere lo sguardo da fatti così gravi. La necessità di una cultura dell’errore è diventata centrale nel discorso di Muser, che ha proposto l’implementazione di seminari di formazione per aiutare la Chiesa a riconoscere e imparare dai propri errori.

Misure concrete contro gli abusi

In risposta alle recenti rivelazioni, il vescovo ha annunciato una serie di misure destinate a combattere gli abusi all’interno della Chiesa. Tra queste, l’istituzione di procedure chiare e l’attivazione di un gruppo di esperti che svilupperà linee guida vincolanti per la gestione dei casi di abuso. Queste misure dovrebbero essere attuate entro la fine del 2025, segnando un impegno concreto da parte della diocesi per affrontare la questione in modo sistematico.

Inoltre, Muser ha promesso un “perseguimento coerente dei casi sospetti”, con l’istituzione di un team interdisciplinare che esaminerà immediatamente tutti i casi di sacerdoti accusati di abusi ancora in vita. Questo approccio mira a garantire che ogni accusa venga trattata con la massima serietà e che le vittime ricevano il supporto necessario.

Supporto alle vittime e promozione delle donne

Il vescovo ha anche annunciato l’ottimizzazione dei servizi a sostegno delle vittime di violenza. I compiti e le responsabilità del Centro di ascolto, del Servizio di intervento e del Servizio di prevenzione saranno riesaminati e migliorati, con l’obiettivo di fornire un supporto più efficace e professionale. Inoltre, verrà istituito un team di intervento per preparare le decisioni in modo professionale, assicurando che le vittime siano ascoltate e supportate nel loro percorso di guarigione.

Infine, Muser ha messo in evidenza l’importanza di rafforzare la presenza delle donne in posizioni dirigenziali all’interno della Chiesa. Già quattro dei nove uffici della Curia vescovile sono diretti da donne, e la diocesi sta pianificando programmi per promuovere ulteriormente la loro presenza in ruoli di leadership. Questo passo è fondamentale per garantire una maggiore inclusività e rappresentanza all’interno della Chiesa, contribuendo a una cultura di rispetto e uguaglianza.