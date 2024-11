Il percorso della fiamma olimpica

Il viaggio della fiamma olimpica in Italia rappresenta un momento di grande significato per il nostro Paese, che si prepara ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. La fiamma partirà da Roma, simbolo della storia e della cultura italiana, e percorrerà un itinerario che toccherà diverse città, culminando a Cortina d’Ampezzo. Questo evento non solo celebra lo sport, ma unisce anche le comunità locali, creando un senso di appartenenza e orgoglio nazionale. La scelta di Cortina come meta finale non è casuale: coincide con l’anniversario dei primi Giochi Olimpici Invernali organizzati in Italia, un momento che sarà ricordato con grande emozione.

Il viaggio della fiamma paralimpica

La fiamma paralimpica, accesa a Stoke Mandeville, intraprenderà un percorso di 11 giorni, coprendo circa 2.000 chilometri. Questo viaggio è un tributo alla resilienza e alla determinazione degli atleti paralimpici, che rappresentano un esempio di forza e coraggio. La fiamma arriverà all’Arena di Verona il 6 marzo, un luogo che ospiterà eventi di grande rilevanza durante i Giochi. Il passaggio della fiamma paralimpica attraverso le città italiane non solo porterà un messaggio di inclusione, ma anche di speranza e ispirazione per tutti.

Un evento che unisce l’Italia

Il Comitato Organizzatore dei Giochi del 2026 ha messo in evidenza l’importanza di questi percorsi, che non sono solo un viaggio fisico, ma anche un viaggio simbolico che attraversa la storia e la cultura italiana. Ogni tappa rappresenta un’opportunità per celebrare le tradizioni locali e coinvolgere le comunità. Le città che ospiteranno la fiamma si preparano ad accogliere eventi, manifestazioni e celebrazioni che coinvolgeranno cittadini e turisti. Questo è un momento cruciale per l’Italia, che si sta preparando a mostrare al mondo la sua bellezza e la sua passione per lo sport.