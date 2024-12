La centenaria torna nella sua azienda tessile per rivivere ricordi indelebili.

Un viaggio nel tempo tra telai e ricordi

Il 12 dicembre, Ilda Ravinetto ha festeggiato il suo centesimo compleanno in un luogo che ha segnato la sua vita: la Fratelli Graziano di Mongrando, un’azienda tessile che ha rappresentato non solo un lavoro, ma una vera e propria famiglia. Tornare in questo stabilimento, dove ha trascorso oltre quarant’anni della sua vita, è stato un momento carico di emozione e nostalgia. Ilda ha avuto l’opportunità di rivedere i telai e gli orditoi che l’hanno accompagnata durante la sua carriera, un’esperienza che ha risvegliato ricordi indelebili.

Un inizio difficile e una carriera straordinaria

La storia di Ilda è quella di una giovane donna che, a soli 13 anni, ha dovuto affrontare le difficoltà della vita. Cresciuta in un periodo segnato dalla guerra e da sfide familiari, ha trovato nella tessitura non solo un lavoro, ma anche un modo per sostenere la sua famiglia. “Ho iniziato a lavorare qui a 13 anni e mi sono sempre sentita accolta”, ricorda con affetto. La sua carriera è stata caratterizzata da un attaccamento profondo all’azienda e ai suoi fondatori, che l’hanno trattata con umanità e rispetto.

Un esempio per le nuove generazioni

Severino e Guido Graziano, attuali gestori dell’azienda, hanno accolto Ilda con grande affetto, sottolineando l’importanza della sua esperienza. “L’esperienza e l’emozione di Ilda ci riempie di orgoglio”, afferma Severino Graziano. La storia di Ilda non è solo un racconto di lavoro, ma una lezione di vita per le nuove generazioni, che possono trarre ispirazione dal suo entusiasmo e dalla sua dedizione. La centenaria rappresenta un ponte tra il passato e il futuro, un simbolo di passione e impegno nel mondo del lavoro tessile.