Imprese: De Felice (Intesa Sp), ‘2,5 mln non trovano manodopera, 2,5 mln non trovano lavoro’

Milano , 21 mar. – (Adnkronos) – “In Italia il mercato del lavoro rimane teso; le imprese che hanno difficoltà a reperire manodopera mostrano i valori più alti di sempre. In termini numerici, questo mismatch tra domanda e offerta di lavoro ha dei numeri molto grossi, il totale è di 2,5 milioni di entrate di difficile reperimento, in modo particolare nel mondo dei servizi”. Lo ha evidenziato Gregorio De Felice, Chief Economist and Head of Research di Intesa Sanpaolo, intervenendo alla Questo il punto dal quale è partita la presentazione della ricerca ‘Rethinking Competencies in Twin Transitions’, in corso a Milano. “L’Italia -spiega De Felice- è un Paese con un’elevata disoccupazione, parliamo del 7%, con un’elevatissima disoccupazione giovanile, in particolare in molte regioni del Mezzogiorno; ciononostante abbiamo 2 milioni e mezzo di persone che il sistema produttivo non riesce a trovare”.

A livello settoriale, “nel turismo sono mezzo milione le persone difficili da trovare; nei servizi alle imprese un altro mezzo milione e nella manifattura e utilities un ulteriore mezzo milione. La partecipazione femminile mostra piccoli miglioramenti, ma sono davvero piccoli; ci sarà certamente una quota di sommerso, che comunque non è una notizia confortante, ma rimanendo sulla media europea siamo 13 punti percentuale sotto la media Ue, per non parlare poi dei paesi più avanzati da questo punto di vista, come Nord Europa, Germania e Francia”. “Questo gap -osserva De Felice- ci dice che non dobbiamo lavorare soltanto per quanto riguarda le classi classi di età più alte, ma che dobbiamo puntare soprattutto sulle giovani donne e in particolare su quelle più istruite”.