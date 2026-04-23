Imprese: Fracasso (Gruppo Magis), ‘impegnati in interventi per efficientamento alloggi popolari’

“Le prospettive sono quelle di continuare a crescere sulla produzione di rinnovabili e in ottica di efficienza energetica. Stiamo lavorando molto con gli istituti che gestiscono gli alloggi popolari per realizzare interventi di riduzione dei consumi e miglioramento della qualità dell'abitare. Que...

“Le prospettive sono quelle di continuare a crescere sulla produzione di rinnovabili e in ottica di efficienza energetica. Stiamo lavorando molto con gli istituti che gestiscono gli alloggi popolari per realizzare interventi di riduzione dei consumi e miglioramento della qualità dell’abitare. Queste sono per noi due linee di azione molto significative”. Lo ha detto Stefano Fracasso, Vicepresidente Gruppo Magis, nel corso dell’incontro con la stampa, organizzato da Gruppo Magis, presso la propria sede a Verona, per presentare i risultati finanziari e di sostenibilità raggiunti dal Gruppo a fine 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=FnqazIIhC4g