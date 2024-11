Roma, 15 nov. – “Pilc non poteva non essere presente al Dubai Arbitration Week. Arbitrato inteso come supporto alle imprese che sviluppano business in questi territori. Grazie all’organizzazione e alla Camera di Commercio italiana negli EAU”.

Lo ha dichiarato l’avv. Giuseppe Lepore, founder di Pilc, partecipando ai lavori dell’edizione 2024 della Dubai Arbitration Weew.