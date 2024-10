In caso di inondazioni, le scuole nella zona di Alessandria sono rimaste chiuse.

Maltempo in provincia di Alessandria: scuole chiuse e strade allagate, situazione critica anche ad Alessandria

In provincia di Alessandria, il maltempo ha causato problemi alla circolazione e ha portato alla chiusura delle scuole. Secondo le previsioni dell’Arpa Piemonte, l’allerta rimane di livello giallo e molte strade risultano allagate.

Chiusura della Strada Provinciale 150

La Strada Provinciale 150 è momentaneamente chiusa a causa di un sottopasso inundato, che va da Bosco Marengo fino all’incrocio con la 35 Bis.

Situazione critica ad Alessandria

La situazione è critica anche ad Alessandria, dove via Guazzone, tra Lobbi e via San Giuliano Nuovo di Castelceriolo, non è percorribile a causa dell’acqua. È stato chiuso anche il sottopasso Molinetto da Strada Bolla a Frugarolo.

Il sindaco Giorgio Abonante ha dichiarato che il livello del fiume Bormida e il suo ponte sono monitorati e che, qualora si superassero i limiti di sicurezza, il ponte sarebbe chiuso.