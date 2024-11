È avvenuto un drammatico incidente in India, dove almeno 36 persone sono morte nell’Uttarakhand, dopo che un bus è precipitato in un burrone nei pressi di Almora. Ad annunciare il disastro è stato un funzionario del governo locale.

Incidente in India: bus precipitato in un burrone

Stando all’ultimo bilancio riportato alla stampa dall’alto funzionario dello Stato himalayano, Deepak Rawat, le vittime confermate sarebbero 36 e tre feriti gravi sarebbero stati trasportati in ospedale in elicottero. Secondo le autorità, il numero delle vittime potrebbe aumentare ancora e ci sarebbero anche dei dispersi.

L’incidente è avvenuto nel distretto di Almora, nello stato montuoso dell’Uttarakhand. Secondo quanto emerso da un’indagine preliminare, l’autobus avrebbe sbandato prima di precipitare nel burrone profondo 60 metri. Il mezzo si sarebbe fermato poco prima di un corso d’acqua.

Alcuni passeggeri sono riusciti a fuggire, mentre altri sono stati sbalzati fuori dall’impatto, riuscendo poi a lanciare l’allarme.

Bus precipitato in un burrone in India: i primi soccorsi

Una catena umana di volontari si sarebbe schierata lungo i ripidi pendii e avrebbe attraversato un fiume in piena, aiutando a estrarre i feriti dai resti dell’autobus.

Bus precipitato in un burrone in India: indagini in corso