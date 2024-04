Quattro vittime e una ventina di feriti: questo è il tragico bilancio di un incidente avvenuto domenica scorsa a Jaboatao, nello stato di Pernambuco, in Brasile. Un autobus si è scontrato con la processione della Pasqua, generando sconcerto e dolore nella comunità locale. Le autorità stanno al momento conducendo le indagini per comprenderne le dinamiche.

L’incidente in Brasile immortalato in un video

L’incidente di Jaboatao è stato immortalato in un video condiviso sui social network e sui media brasiliani. Le immagini mostrano chiaramente l’autobus che procede a velocità lungo una strada in discesa, per poi scontrarsi con la folla di persone che partecipava alla processione. Il conducente del veicolo, dopo l’incidente, è fuggito dalla scena. Al momento non ci sono aggiornamenti relativi all’individuo. Probabilmente, le forze dell’ordine lo stanno ancora cercando.

Quando è avvenuto l’incidente?

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16:30 ora locale brasiliana, nei pressi di un liceo locale. Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano O Globo, venti persone sono rimaste ferite a seguito del sinistro. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, oltre a dieci ambulanze.

Come stanno i feriti?

I feriti sono stati trasportati in tre ospedali locali, ma al momento non sono stati forniti aggiornamenti sulle loro condizioni. La polizia brasiliana è attivamente impegnata nell’identificare l’autore di questo tragico evento, avvenuto in una giornata importante come quella della Pasqua. In Brasile, dove la maggioranza della popolazione è di fede cristiana, questo incidente assume particolare rilevanza. Da notare che all’inizio di gennaio, sempre in Brasile, si è verificato un altro incidente, nel quale sono morte 25 persone in seguito allo scontro tra un minibus e un camion.