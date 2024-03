L'incidente mortale è avvenuto nelle prime ore di questa mattina in via Virgilio a Trapani

La tragedia si è consumata all’alba di questa mattina, sabato 30 marzo, nel Trapanese.

Incidente mortale a Trapani: una vittima

Secondo i primi accertamenti la vittima, una ragazza di 23 anni, si trovava a bordo della sua auto, una Seat Ibiza, quando ha perso il controllo della vettura e si è schiantata contro un albero. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato troppo violento. Tempestivo anche l’intervento delle forze dell’ordine, che dovranno eseguire i consueti rilievi.

Ennesimo incidente nel Trapanese

L’incidente in cui ha perso la vita la 23enne è stato solo l’ennesimo avvenuto sulle strade del Trapanese. Il giorno prima un altro scontro mortale si era verificato a Valderice, in cui aveva perso la vita un motociclista di 64 anni. Salvatore Lo Bue si trovava in sella alla sua Honda Hornet, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori dalla carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe battuto violentemente la testa a terra. Tutti i tentativi dei sanitari si sono rivelati inutili, il 64enne è morto sul colpo. La dinamica del sinistro è ancora da accertare, sul posto anche i carabinieri e i Vigili urbani.