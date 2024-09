In seguito all'allagamento di un torrente nel Pratese, si è deciso di evacuare i piani inferiori.

In seguito all'allagamento di un torrente nel Pratese, si è deciso di evacua...

Il fiume sotterraneo Stregale a Montemurlo (Prato) è andato fuori dal suo corso, costringendo all’evacuazione dei piani bassi delle case. Questo è stato annunciato dal Comune, che ha inoltre riferito di problemi anche a Oste. Questa località era stata precedentemente interessata dall’inondazione del 2 novembre 2023, in cui persero la vita un anziano di 85 anni e una donna di 84 anni a causa di un malore nella sua casa inondata a Bagnolo. Secondo quanto riferito dal Comune, nelle ultime 12 ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia a Montemurlo. Anche Massa Marittima nel Grossetano è stata colpita da un temporale, dove, secondo quanto rivelato dal governatore Eugenio Giani, sono caduti più di 100 mm di pioggia questa sera. “La zona di temporali sulla Toscana meridionale (Grossetano e basso Senese) – afferma il presidente della Regione – continua a riscontrare precipitazioni intermittenti intense, con accumuli, nell’ultima ora, fino a 50-70 mm (provincia di Grosseto) e fino a 20-40 mm (provincia di Siena)”. “Nella prossima ora sono previste ancora piogge sparse, più intense nella parte sud del Grossetano, il Senese orientale e il basso Aretino dove gli accumuli massimi, in occasione dei temporali, potrebbero raggiungere i 40-60 mm o superiori localmente sul Grossetano”. A Piombino, una tromba d’aria ha colpito il porto causando un ferito non grave. Si tratta di un custode: si trovava dentro una cabina di controllo ai tornelli dello scalo che è stata rovesciata.