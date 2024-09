In seguito all'incidente a Viareggio, è stata avanzata la richiesta di dimissioni per il vice sindaco di Rapallo.

I partiti di opposizione al consiglio comunale di Rapallo hanno chiesto le dimissioni del vice sindaco Giorgio Tasso, a seguito di un controverso post scritto in risposta all'omicidio di Viareggio. Un gruppo di consiglieri ha presentato una mozione esprimendo preoccupazione per il comportamento di Tasso, sottolineando l'importanza del rispetto delle leggi. A causa delle sue dichiarazioni, hanno sollecitato una discussione sulla sua posizione e si augurano che Tasso possa dimettersi o essere rimosso dall'incarico dal sindaco.

Le parti contrarie al governo nel consiglio comunale di Rapallo hanno formalmente richiesto le dimissioni di Giorgio Tasso, il vice sindaco. Tasso, recentemente eletto e ora coordinatore provinciale di Noi Moderati, ha causato controversia con un post scritto in risposta all’omicidio di Viareggio, affermando sulla vittima: “Questi sono i pericoli del lavoro. Può accadere di incontrare qualcuno che risponde. Non avvertiremo la sua assenza”. Un gruppo di consiglieri comunali, composto da Andrea Annicchiarico, Francesco Angiolani, Armando Ezio Capurro, Andrea Carannante, Pier Giorgio Brigati e Gaia Mainieri, ha presentato una mozione di sentimento verso il sindaco Elisabetta Ricci e il presidente del Consiglio Comunale, Mentore Campodonico. Hanno espresso preoccupazione affermando che, in quanto rappresentante di tutti i cittadini, Tasso dovrebbe promuovere il rispetto delle leggi, non alimentare le tensioni con commenti potenzialmente infiammatori. Alla luce delle sue dichiarazioni, i firmatari hanno chiesto un parere dal consiglio su se Tasso dovrebbe continuare a servire nel suo ruolo. Nel caso contrario, sperano che si dimetta o, in mancanza di ciò, che il sindaco lo rimuova dall’incarico.