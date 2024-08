In Spagna oltre 150 persone impegnate nella lotta contro un vasto incendio

Grosso incendio in Spagna, fiamme in provincia di Toledo: quattro località evacuate e isolate.

Oltre 150 tra vigili del fuoco, militari e specialisti in roghi forestali stanno combattendo un vasto incendio scoppiato lo scorso 6 agosto nella provincia di Toledo, vicino alla località di La Estrella, in Spagna. La notizia è stata confermata dal governo regionale della Castiglia-La Mancia.

Spagna, incendio alimentato da alte temperature

L’incendio, alimentato da temperature superiori ai 35 gradi e da forti venti, si è esteso in un’area rurale caratterizzata da vegetazione bassa e arbusti. Attualmente, quattro piccole località (La Estrella, Aldea Nueva de Barbarroya, La Nava de Ricomalillo) sono sottoposte a ordini di confinamento, che coinvolgono alcune centinaia di persone.

Diverse unità antincendio, sia aeree che terrestri, sono in azione sul posto. Secondo Rtve, le fiamme hanno già distrutto circa 2.000 ettari di terreno.

L’annoso problema dei roghi estivi

I roghi estivi, comunemente noti come incendi boschivi o incendi forestali, sono una preoccupazione crescente, soprattutto nelle regioni con climi caldi e secchi. Le cause possono essere, ad esempio, le temperature elevate, la bassa umidità e i venti forti che possono causare condizioni ideali per gli incendi.

Come evitarli

Per prevenire simili episodi è bene mantenere la vegetazione circostante ben curata e libera da materiale infiammabile. Ciò include la potatura di alberi e arbusti e la rimozione di foglie secche e ramaglie.