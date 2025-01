Un nuovo percorso per ciclisti e pedoni, un investimento per il futuro sostenibile

Un nuovo percorso per la mobilità sostenibile

Oggi è stata inaugurata “Pedalaria”, la nuova ciclovia che collega l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma alla città di Fiumicino. Questo progetto, che rientra tra le opere del “Dpcm Giubileo 2025”, rappresenta un investimento significativo di 1,8 milioni di euro da parte di Aeroporti di Roma (Adr). La ciclovia si estende per 3,5 chilometri e offre un percorso sicuro e accessibile per ciclisti e pedoni, promuovendo una mobilità più sostenibile nella regione.

Un evento di celebrazione e collaborazione

La cerimonia di inaugurazione si è svolta nei pressi della Rotatoria della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Fiumicino, con la partecipazione di figure di spicco come il commissario straordinario per il Giubileo 2025 Roberto Gualtieri, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini e l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone. Durante l’evento, i partecipanti hanno anche effettuato un giro inaugurale in bicicletta, indossando caschetti per sottolineare l’importanza della sicurezza stradale.

Un’esperienza unica tra natura e storia

La ciclovia “Pedalaria” non è solo un’infrastruttura per la mobilità, ma offre anche un’opportunità unica per esplorare le bellezze naturali e le aree archeologiche della zona. I ciclisti e i pedoni potranno ammirare i Porti imperiali di Claudio e Traiano, rendendo il percorso non solo un mezzo di trasporto, ma anche un’esperienza culturale e turistica. Questo progetto è il risultato di una proficua collaborazione tra Adr e l’amministrazione comunale, dimostrando come la sinergia tra pubblico e privato possa portare a risultati significativi per la comunità.

Impatto ambientale e sostenibilità

La nuova ciclovia è parte di un’iniziativa più ampia di sostenibilità promossa da Aeroporti di Roma. L’impatto ambientale è stato ridotto grazie all’uso di materiali drenanti come il cemento “Idrodrain” e legno riciclabile. Inoltre, sono stati implementati canali di scolo e “Rain garden” per la gestione delle acque piovane, mentre lungo il percorso sono state piantate piante mediterranee provenienti da cinque continenti. Queste scelte progettuali non solo abbelliscono il percorso, ma contribuiscono anche alla biodiversità locale.

Un futuro più verde per Fiumicino

Con l’inaugurazione di “Pedalaria”, Fiumicino si posiziona come un esempio di innovazione e sostenibilità nel settore dei trasporti. Questo progetto non solo migliora la qualità della vita dei cittadini e dei lavoratori dell’aeroporto, ma rappresenta anche un passo importante verso un futuro più verde e sostenibile per la comunità. La ciclovia è destinata a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano muoversi in modo ecologico e responsabile.