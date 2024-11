Un giorno da ricordare per Genova

Il rappresenterà una data significativa per la città di Genova e per le famiglie delle vittime del tragico crollo del Ponte Morandi. Alle ore 10.30, si svolgerà l’inaugurazione del Memoriale dedicato a coloro che hanno perso la vita in questo drammatico evento. Egle Possetti, rappresentante del Comitato per il ricordo delle vittime, ha espresso la sua emozione per questo importante passo verso la commemorazione e la memoria collettiva.

Un luogo di memoria e riflessione

Il Memoriale non sarà solo un monumento, ma un vero e proprio spazio di riflessione e raccoglimento. Sarà un luogo dove le persone potranno venire a rendere omaggio alle vittime, a ricordare le storie di vita che sono state spezzate e a riflettere sull’importanza della sicurezza nelle infrastrutture. La creazione di questo memoriale è stata fortemente voluta dalle famiglie delle vittime e dalla comunità genovese, che desidera mantenere viva la memoria di quel giorno tragico.

Un simbolo di speranza e resilienza

Oltre a rappresentare un tributo alle vittime, il Memoriale delle vittime del Ponte Morandi simboleggia anche la resilienza della città di Genova. Dopo il crollo, la comunità ha dimostrato una straordinaria capacità di reagire e ricostruire, non solo fisicamente ma anche emotivamente. Questo memoriale sarà un punto di incontro per le generazioni future, affinché possano comprendere l’importanza della memoria storica e della sicurezza nelle infrastrutture pubbliche.