Incendio a Bresso, fuoco nell'appartamento: un morto e un ferito

Grande paura questa mattina a Bresso, comune sito nel Milanese, quando un pericoloso incendio è divampato all’interno di un appartamento collocato al secondo piano di un edificio di sei. Nella casa vivevano tre fratelli, uno dei quali, è morto a seguito delle lesioni riportate dopo lo scoppio del rogo.

Bresso incendio nell’appartamento: un morto e un ferito

All’alba di martedì 3 dicembre, un grave incendio è divampato all’interno di un appartamento al secondo piano di un edificio di sei, nella cittadina di Bresso, nella provincia di Milano. In breve tempo, i vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni si sono precipitati sul posto e sono riusciti a spegnere le fiamme, oltre a far evacuare gli inquilini del condominio. Nonostante il pronto intervento dei caschi rossi, però, l’incendio ha fatto registrare una vittima. Si tratta di un uomo di 60 anni che viveva proprio all’interno della casa in cui sono divampate le fiamme, insieme ai due fratelli. Per il 60enne non cìè stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

Bresso incendio nell’appartamento: indagano i carabinieri

I carabinieri stanno indagando su quanto successo. Per il momento, non sono note le cause dell’incendio, ma si è scoperto che questo è partto dal locale cucina del piccolo appartamento. I medici del 118 giunti sul posto hanno portato in ospedale uno dei fratelli del deceduto, ricoverato al Niguarda. Risulta, invece, illeso il terzo fratello.