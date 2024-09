Incendio a San Donato Milanese: gigantesca colonna di fumo

Cinque squadre dei vigili del fuoco di Milano sono intervenute sul luogo. Le fiamme e una massiccia colonna di fumo si sono alzate nel cielo.

Incendio a San Donato Milanese: cos’è successo?

Mercoledì mattina un vasto incendio è scoppiato in un cantiere edile a San Donato Milanese. Le fiamme sono esplose alle 10.40.

Sul luogo, in via Ramiro Fabiani, sono state inviate cinque squadre dei vigili del fuoco di Milano. Secondo le prime informazioni provenienti dalla centrale operativa dei pompieri, l’incendio sarebbe originato da un ammasso di tavole di legno accumulato al piano terra. La colonna di fumo è chiaramente visibile da chilometri di distanza.

Oltre ai pompieri, sono stati allertati anche gli agenti della polizia locale di San Donato e i carabinieri. C’è anche una squadra del servizio di emergenza 118 presente per fornire assistenza. Secondo i primi dettagli forniti dall’Agenzia regionale per le emergenze urgenti (Areu), non ci sono persone ferite o intossicate, ma i soccorsi sono ancora in corso.