Questa mattina, mercoledì 3 luglio 2024, è scattato l’allarme al supermercato Carrefour Express di Ivrea. Un violento incendio è scoppiato all’interno del supermercato.

Incendio al Carrefour Express di Ivrea: evacuato un piano dello stabile

Allarme nella prima mattinata di oggi, mercoledì 3 luglio 2023. Un violento incendio è scoppiato nel supermercato Carrefour Express, all’incrocio tra via Pavetti e la statale 26, a Ivrea. Alcuni residenti si sono resi conto che dal supermercato usciva molto fumo e hanno subito lanciato l’allarme.

Incendio al Carrefour Express di Ivrea: frigorifero in corto circuito

Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, che hanno accertato che l’incendio è scoppiato a causa di un frigorifero andato in corto circuito. I danni sono stati limitati, anche se durante la giornata di oggi ci sarà qualche disagio per la clientela. Qualche piccolo disagio anche per gli automobilisti, visto che via Pavetti è stata chiusa durante le operazioni di spegnimento.