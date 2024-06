Maxi incendio a Bari: fumo nero visibile in via San Giorgio Martire

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 giugno, a Bari, in via San Giorgio Martire, all’interno di un deposito di automezzi.

L’incendio e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Il rogo, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe scoppiato attorno alle 14.30 sollevando una densa colonna di fumo nero, visibile da diversi punti della città, che ha destato molta preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono giunte tre squadre dei Vigili del Fuoco più alcuni mezzi di supporto, in aggiunta l’area è stata raggiunta anche dalle Forze dell’Ordine.

L’operazione sarebbe ancora in corso e si prevede che continuerà fino a quando l’incendio non sarà completamente domato, fino alla completa messa in sicurezza del luogo coinvolto.

Al momento il fumo si sta alzando verso l’alto: non si segnalerebbero, dalle prime informazioni diffuse, feriti o intossicati.

Le indagini delle forze dell’ordine

Le cause dell’incendio non sono ancora rese note, ciò che è certo è che le autorità stanno avviando un’indagine per accertare le circostanze dell’evento.

Nel frattempo, le autorità locali hanno diffuso le prime indicazioni per i cittadini: hanno raccomandato di evitare l’area interessata e di tenere le finestre chiuse per precauzione, a causa del fumo denso e potenzialmente pericoloso.