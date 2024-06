In questi giorni Roma è alle prese con una vera e propria emergenza incendi. Nel corso della notte, un capannone è andato a fuoco nella zona di San Basilio, non lontano dal raccordo anulare: una grossa colonna di fumo nero si è innalzata nel cielo sopra la città.

Roma, incendio a San Basilio: le fiamme nel capannone

Nello specifico, le fiamme si sono sviluppate tra via di Scorticabove e via Pieve Torrina nella serata di martedì 25 giugno, non troppo lontano dalla sede del IV Municipio di Roma. Ad andare a fuoco è stato un capannone industriale appartenente alla ditta Barone Autotrasporti. “Il fuoco ha coinvolto la struttura per cause ancora da accertare” – fanno sapere i vigili del fuoco intervenuti sul posto – “La superficie interessata è di circa 3mila metri quadrati, i materiali contenuti all’interno sono di vario genere. Non risultano persone ferite”. Sul posto è comunque giunta un’ambulanza del 118, mentre la polizia locale ha bloccato il traffico nelle vie vicine.