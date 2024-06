Un nuovo incendio è scoppiato a Tor Vergata, dopo quello scoppiato lo scorso weekend. La facoltà di Lettere è stata evacuata.

Roma, nuovo incendio a Tor Vergata

Tor Vergata brucia ancora. Dopo il rogo scoppiato lo scorso weekend, un altro incendio ha coinvolto l’area tra viale della Sorbona, via Columbia e Via Cambridge, poco dopo le 15 di oggi, martedì 25 giugno 2024. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e la polizia locale di Roma capitale.

Incendio a Tor Vergata: evacuata la facoltà di Lettere

Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza l’area e proceduto all’evacuazione della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Tor Vergata. Non ci sono persone ferite, ma via Columbia è stata chiusa al traffico, nel tratto compreso tra via Cambridge e viale della Sorbona.