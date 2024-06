A quanto pare l'incendio, avvenuto questa mattina, ha avuto luogo nei pressi della ferrovia di Navacchio, in provincia di Pisa.

Nella mattina di oggi, 25 giugno 2024, un incendio ha colpito la tratta Firenze-Pisa, più precisamente l’origine delle fiamme è la stazione di Navacchio, in provincia di Pisa. La situazione ha causato non pochi problemi per i treni della tratta, si sono registrati inizialmente dei ritardi, poi delle cancellazioni e solo di recente la situazione sembra essere tornata alla normalità.

Incendio sulla Firenze-Pisa

Stando a quanto riportato dal sito de “La Nazione” l’incendio si è sviluppato nei pressi della stazione di Navacchio, una località del comune di Cascina e molto probabilmente le fiamme hanno causato anche danni agli impianti di circolazione. In ogni caso i Vigili del fuoco sono subito entrati in azione e sembra che il rogo abbia avuto origine alle prime luci dell’alba, perché i soccorsi sono intervenuti intorno alle 4:30 di mattina.

Se inizialmente i treni sulla tratta Firenze-Pisa hanno subito dei ritardi, con il passare del tempo alcune tratte sono state cancellate e soltanto adesso sembrano essere state riattivate, seppur sono ancora previste delle difficoltà.

Per il momento invece non ci sono informazioni sui motivi che hanno portato alla nascita di questo incendio, ma probabilmente sia i Vigili del fuoco che le autorità stanno lavorando per capire cosa sia successo.