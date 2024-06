Fare surf sul tetto dei treni in movimento è l'ultima pericolosa tendenza tra i giovani di New York

A New York sta di nuovo prendendo piede il trend su TikTok del “subway surfing”. Negli ultimi mesi i casi segnalati sono in forte crescita.

New York, surf sul tetto dei treni

La pericolosa pratica coinvolge principalmente giovani spericolati che si arrampicano sulla parte superiore dei treni della metropolitana tra una fermata e l’altra, alzandosi in piedi e cercando di “surfare” non appena il treno comincia a muoversi. In alcuni casi, saltano da un vagone all’altro mentre i convogli sono in movimento. Le statistiche fornite dal Metropolitan Transportation Authority (MTA) mostrano come nello scorso anni siano stati segnalati oltre 450 casi. A preoccupare sono le cifre esponenzialmente in aumento.

Ferito un ragazzo di 14 anni

A inizio mese un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito in un drammatico incidente in metropolitana nel Queens, diventando l’ultima giovane vittima di questa pericolosa tendenza. L’adolescente si trovava in cima a un treno diretto a sud, quando ha colpito una trave con la testa. La polizia di New York ha dichiarato che il giovane è stato trasportato d’urgenza all’Elmhurst Hospital e che si trova in condizioni stabili.

Cresce la preoccupazione in città

L’infortunio dell’adolescente è l’ultimo di una serie di incidenti, spesso mortali, legati a questa preoccupante pratica. Il surf in metropolitana è diventato sempre più comune perché gli adolescenti cercano di emulare il comportamento temerario di alcuni influencer, ampiamente condiviso su piattaforme di social media come TikTok e Instagram.