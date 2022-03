Fiamme al centro commerciale Ipercoop di Navacchio, nessun ferito

Intervento lampo di quattro unità dei Vigili del Fuoco dopo che le fiamme hanno attaccato il centro commerciale Ipercoop di Navacchio, nessun ferito

Incendio in Toscana stamattina, prima marzo, con alte fiamme che si sono levate dalla parte alta del centro commerciale Ipercoop di Navacchio, in provincia di Pisa. Secondo un primo bilancio di un intervento rapido ed efficace non ci sarebbe nessun ferito.

I media locali spiegano che ad andare a fuoco sarebbe stata la canna fumaria della struttura raggiunta subito dalle unità del 115 e messa in sicurezza. Una sicurezza che almeno nei primi minuti dopo l’attecchimento dell’incendio sembrava messa a rischio in maniera più massiva.

Fiamme al centro commerciale di Navacchio

Molti automobilisti in transito lungo il sistema viario adiacente al centro commerciale hanno infatti notato, ed in alcuni casi filmato, una densa ed alta colonna di fumo che si levava dalla copertura dell’Ipercoop.

In quegli stessi minuti il personale presente all’interno del centro commerciale veniva fatto evacuare dall’immobile.

Quattro unità del 115 in azione immediatamente

Questo nell’attesa che arrivassero le unità e le auto scale dei Vigili del Fuoco. Le quattro unità giunte sul posto si sono coordinate ed hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’intera area in poco più di un’ora. Secondo i primi rilievi che dovranno essere messi a verbale di relazione in questi minuti le fiamme sono partite dalla copertura ed hanno interessato la canna fumaria in un secondo momento.

Ignote al momento le cause del piccolo rogo ma il dato pare certo è quello confortante per cui ci sarebbero persone ferite o intossicate.