Un incendio al Porto Antico di Genova

Un grave incendio è scoppiato al terzo piano e sul tetto dei Magazzini del Cotone, situati nel cuore del Porto Antico di Genova. Le fiamme hanno interessato i locali di una multisala cinematografica, costringendo le autorità a evacuare non solo il cinema, ma anche i ristoranti e i negozi sottostanti. La scena è stata drammatica, con una colonna di fumo visibile da diverse parti della città, creando preoccupazione tra i residenti e i turisti.

Intervento delle autorità

Immediatamente dopo l’allerta, i vigili del fuoco sono accorsi sul posto per domare le fiamme e garantire la sicurezza delle persone presenti. Anche la polizia locale e il personale del 118 sono stati mobilitati per gestire la situazione. Le operazioni di soccorso sono state complesse, considerando l’ampiezza dell’incendio e la necessità di evacuare rapidamente le persone. Al momento, si segnala che una persona è rimasta intossicata dal fumo, ma fortunatamente non ci sono notizie di feriti gravi.

Cause dell’incendio ancora sconosciute

Le cause che hanno portato all’incendio rimangono ancora sconosciute. Le autorità competenti stanno indagando per determinare l’origine delle fiamme e se ci siano responsabilità da attribuire a qualcuno. La situazione è in continua evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali. Nel frattempo, i residenti e i commercianti della zona esprimono la loro preoccupazione per la sicurezza e l’impatto che un evento del genere può avere su un’area così centrale e frequentata della città.