Incendio devastante in una villetta di Tessennano: due persone in ospedale

Un incendio ha distrutto una villetta in legno a Tessennano, madre e figlia ricoverate per intossicazione.

Un incendio che ha scosso la comunità

Ieri sera, intorno a mezzanotte, un incendio di vaste proporzioni ha colpito una villetta in legno nelle campagne di Tessennano, una tranquilla cittadina del Viterbese. Le cause del rogo sono ancora da accertare, ma la rapidità con cui le fiamme si sono propagate ha sorpreso tutti. A lanciare l’allerta è stata una donna, che si trovava in casa con la figlia di circa otto anni. La prontezza della madre ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Immediatamente dopo la segnalazione, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Gradoli e Tarquinia, supportati da quelli di Viterbo, sono accorsi sul luogo dell’incendio. Grazie al loro intervento tempestivo, le fiamme sono state contenute, evitando che si propagassero al circondario. Tuttavia, nonostante gli sforzi, la struttura della villetta è andata completamente distrutta, lasciando solo macerie e cenere.

Condizioni delle vittime

La madre e la figlia, purtroppo, hanno riportato un principio di intossicazione da fumi e sono state trasportate all’ospedale di Tarquinia per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione e si prevede un rapido recupero. Questo episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, che si è stretta attorno alle vittime, offrendo supporto e solidarietà in un momento così difficile.

La sicurezza delle abitazioni in legno è un tema che merita attenzione, specialmente in aree rurali dove il rischio di incendi può aumentare. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su misure preventive per garantire la sicurezza dei cittadini e delle loro abitazioni.