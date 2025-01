Un incendio che ha colpito il cuore industriale di Cassino

La serata di ieri ha visto un drammatico sviluppo nella zona industriale di Cassino, dove un incendio è divampato nello stabilimento Adler Evo, situato in località Solfegna Cantoni. Le fiamme, che hanno iniziato a propagarsi intorno alle 22, hanno coinvolto principalmente i magazzini e i materiali stoccati nel piazzale, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

Il forte vento che ha soffiato nella zona ha complicato ulteriormente le operazioni di spegnimento, rendendo difficile il controllo delle fiamme. Attualmente, risulta attivo un focolaio, mentre altri incendi sono stati contenuti e possono essere considerati spenti. I pompieri stanno lavorando incessantemente per domare completamente il rogo e garantire la sicurezza dell’area circostante.

Le cause dell’incendio: indagini in corso

Le prime indagini condotte dalla Polizia di Stato, sotto la direzione del vice questore Flavio Genovesi, hanno rivelato che l’incendio è partito dall’area dedicata alla raccolta di oli e solventi di scarto. Questo ha portato a diverse esplosioni, avvertite dai residenti della zona, creando panico e preoccupazione tra la popolazione. Il vigilante dell’azienda, durante un normale giro di ispezione, è stato il primo a dare l’allerta, permettendo così un rapido intervento dei soccorsi.

Adler Evo, attualmente in cassa integrazione, è un fornitore di componentistica in plastica per Stellantis Cassino Plant. La coincidenza di questo incendio con la situazione economica dell’azienda solleva interrogativi e preoccupazioni, non solo per la sicurezza dei lavoratori, ma anche per le implicazioni economiche e occupazionali che potrebbero derivarne.

Le conseguenze e le reazioni della comunità

La comunità di Cassino è in stato di allerta, con molti cittadini che seguono da vicino gli sviluppi della situazione. Le autorità locali hanno avviato un’indagine approfondita per determinare se si tratti di un incendio doloso o di un incidente. La sicurezza dei lavoratori e dei residenti è la priorità assoluta, e le forze dell’ordine stanno collaborando con i Vigili del Fuoco per raccogliere tutte le prove necessarie.

In un contesto già difficile a causa della crisi economica, questo evento rappresenta un ulteriore colpo per la comunità locale. Le ripercussioni di un incendio di tale portata possono essere devastanti, non solo per l’azienda coinvolta, ma anche per l’intero tessuto economico della zona. La speranza è che le indagini possano chiarire le cause dell’incendio e garantire che simili eventi non si ripetano in futuro.