Un attacco inquietante

La scorsa notte, il portone dell’abitazione di Francesco Ventola, europarlamentare di Fratelli d’Italia, è stato oggetto di un attacco incendiario a Canosa di Puglia, un comune situato a nord di Bari. L’incendio, che ha avuto inizio intorno alle tre del mattino, è stato presumibilmente causato dal lancio di una molotov. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini e le forze politiche.

Le reazioni politiche

Francesco Ventola, che ha ricoperto ruoli significativi come sindaco di Canosa e presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani, ha espresso il suo sollievo per la sicurezza della sua famiglia, ma ha anche sottolineato la gravità della situazione. “Non è stata una notte facile e lo spavento rimane”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di un’indagine approfondita per identificare i responsabili di questo atto intimidatorio. Le forze politiche hanno condannato l’episodio, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei rappresentanti istituzionali.

Un episodio che richiama il passato

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato l’accaduto, paragonandolo a eventi tragici del passato, come l’incendio del 1973 che costò la vita ai fratelli Mattei a Roma. Queste parole evidenziano non solo la gravità dell’attacco, ma anche il clima di tensione che può sorgere in un contesto politico già fragile. La memoria storica di atti di violenza politica riemerge, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto delle istituzioni democratiche.

La necessità di un’indagine approfondita

In un momento in cui la violenza politica sembra riemergere, è fondamentale che le autorità competenti agiscano rapidamente per fare chiarezza sull’accaduto. L’attività investigativa deve essere incisiva e trasparente, per garantire che simili atti non rimangano impuniti. La comunità di Canosa di Puglia, così come l’intero panorama politico nazionale, attende risposte e rassicurazioni sulla sicurezza dei propri rappresentanti.