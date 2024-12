Un’esperienza traumatica

Francesco Ventola, eurodeputato di Fratelli d’Italia, ha condiviso sui social un video toccante in cui racconta l’incubo vissuto la scorsa notte. Il suo portone è stato incendiato, e lui stesso ha descritto l’esperienza come “bruttissima”. “Svegliarsi nel cuore della notte e non riuscire a respirare a causa del fumo è qualcosa che non auguro a nessuno”, ha dichiarato, evidenziando il terrore provato insieme alla moglie Sabrina, visibilmente scossa dall’accaduto.

Le ipotesi di un attacco politico

Nel suo racconto, Ventola ha avanzato l’ipotesi che l’incendio possa essere legato alla sua attività politica. “Probabilmente quanto successo è legato alla politica”, ha affermato, sottolineando la sua fiducia nelle istituzioni e nella magistratura. Ha espresso la speranza che chi ha commesso questo atto vile venga presto identificato e punito. “Ho grande fiducia nella magistratura inquirente e nella questura”, ha aggiunto, mostrando determinazione nel continuare il suo impegno politico nonostante l’accaduto.

Un messaggio di resilienza

Nonostante il trauma, Ventola ha voluto rassicurare i suoi sostenitori: “Siamo qui e stiamo bene”. Ha ringraziato coloro che si sono preoccupati per lui e la sua famiglia, affermando che non si fermeranno. “Noi andiamo avanti”, ha dichiarato, evidenziando il suo impegno nella politica e nelle attività sociali della moglie, che lavora con bambini in difficoltà. La sua determinazione è chiara: “Non ho motivo di dubitare che la verità possa venire a galla”.

Riflessioni su un atto vile

Ventola ha concluso il suo messaggio con una riflessione profonda: “Abbiamo non la coscienza pulita, di più, ma il rammarico è che sono ore che continuo a chiedermi perché”. La domanda rimane aperta, mentre l’eurodeputato si prepara ad affrontare le conseguenze di un atto che ha scosso non solo la sua vita, ma anche la comunità politica. La speranza è che questo episodio non rimanga impunito e che la verità emerga, riportando giustizia in un contesto sempre più complesso e difficile.