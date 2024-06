Incendio in un capannone ad Agrate: morto un uomo

Un terribile incendio è scoppiato all’interno del capannone della Mega Wilcknes, azienda produttrice di vernici, tra Brugherio e Agrate Brianza. Un uomo ha perso la vita nell’incendio.

Questa mattina, martedì 11 giugno, pochi minuti prima delle 9.30, un incendio con esplosione è scoppiato all’interno del capannone della Mega Wilcknes, azienda attiva nella produzione di vernici. I vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i mezzi di emergenza si sono subito regati nella zona industriale tra Agrate Brianza e Brugherio. Nell’incendio un uomo ha perso la vita.

Diverse squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenute sul luogo dell’incendio, insieme ai carabinieri della compagnia di Monza e al personale del 118, che è arrivato con due ambulanze e un’automatica. Purtroppo per l’uomo, di cui ancora non sono state rese note le generalità, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Non risultano altre persone coinvolte.