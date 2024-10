L'incendio a Roma è scoppiato all’interno della Galleria Giovanni XXIII: traffico in tilt

L’incendio è avvenuto nella Galleria Giovanni XXIII questa mattina mercoledì 2 ottobre. Ore di caos e veicoli bloccati nel traffico a Roma.

L’incendio a Roma

L’incendio è avvenuto poco prima dell’uscita di Mario Fani, direzione Pineta Sacchetti, e ha causato una lunga coda di veicoli che si è estesa fino alla Tangenziale Est. Il furgone in fiamme ha bloccato la Galleria Giovanni XXIII, mandando il traffico in tilt.

Traffico in tilt a causa dell’incendio

Per garantire la sicurezza degli automobilisti, a causa del denso fumo che ha intasato tutta la galleria, le autorità hanno disposto la chiusura del tratto stradale, interrompendo il traffico tra l’incrocio di via del Foro Italico e via Trionfale.

L’ultimo aggiornamento, che risale ad un’ora fa, pubblicato su X da ‘Luceverde Roma’ informa che è in vigore ancora la chiusura della Galleria tra le due vie coinvolte.

Al termine delle operazioni, la riapertura al traffico sarà effettuata in modo graduale.

L’intervento dei soccorritori durante l’incendio

Sul luogo sono subito intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, insieme a personale medico e oltre dieci pattuglie della polizia locale, che hanno lavorato per regolare il traffico e prevenire possibili incidenti.

Al momento si segnala che non ci sono feriti né intossicati.