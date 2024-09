Tre cittadini cinesi perdono la vita a seguito di un incendio scoppiato in un magazzino a Milano.

Un incendio ha devastato un negozio cinese a Milano nord-ovest, uccidendo tre giovani cinesi. Le cause dell'incendio non sono chiare, ma non si esclude l'ipotesi di un atto intenzionale a seguito di minacce ricevute dai proprietari del negozio.

Nell’area periferica nord-ovest di Milano, un tragico incendio ha colpito un negozio di merci cinesi in via Ermenegildo Cantoni, costando la vita a tre giovani cinesi durante la notte. Le vittime, due fratelli di 17 e 19 anni e una donna di 24 anni, sono decedute per asfissia. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio, tuttavia non si esclude l’ipotesi di un incendio intenzionale. Apparentemente, i proprietari del negozio avevano ricevuto minacce prima del disastro.