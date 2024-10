Un tragico incendio ha colpito uno scuolabus carico di 44 persone, tra cui studenti e insegnanti, a nord di Bangkok, in Thailandia.

Scuolabus in fiamme: tragico incendio causa la morte di 22 bambini e 3 insegnanti

L’episodio è avvenuto durante una gita scolastica dalla provincia di Uthai Thani a Ayutthaya. Secondo il ministro dei Trasporti, Suriya Jungrungruengkit, il bus, che trasportava 38 studenti di diverse età e sei insegnanti della scuola Wat Khao Praya Sangkharam, ha preso fuoco nella provincia di Pathum Thani, situata alle porte della capitale.

Le autorità hanno confermato che l’incendio ha causato la morte di 22 bambini e tre insegnanti, mentre 19 persone sono state salvate e ricoverate in diversi ospedali del paese.

Il vice comandante della polizia provinciale, Sillakhom Iemwon, ha dichiarato che, secondo le prime informazioni, 16 studenti e tre insegnanti sono riusciti a uscire dall’autobus in fiamme. La situazione ha suscitato un’ondata di tristezza nel paese.

Il primo ministro thailandese, Paetongtarn Shinawatra, ha espresso le sue condoglianze tramite un post su ‘X’, promettendo che il governo fornirà risarcimenti alle famiglie delle vittime. L’incidente ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei trasporti scolastici nel paese. Le indagini sono in corso per stabilire le cause del rogo e per prevenire simili tragedie in futuro.