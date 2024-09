Incidente sull’Aurelia, chiusa carreggiata nord: traffico in tilt

A causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante sulla Strada Statale 1 “Via Aurelia”, all’altezza del chilometro 280,700 nei pressi di Cecina, la carreggiata in direzione nord è stata temporaneamente chiusa.

L’incidente, avvenuto intorno alle 18 di lunedì 23 settembre, ha visto il conducente del camion perdere il controllo del mezzo, urtando prima il new jersey e poi il guard rail. Fortunatamente, le ferite riportate dal conducente sono risultate non gravi e, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Misericordia di San Pietro in Palazzi, mentre la polizia stradale ha effettuato i rilievi necessari. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma, secondo quanto riferito, non sono stati coinvolti altri veicoli.

L’Anas ha comunicato che il traffico è stato deviato allo svincolo di California (km 276) e di Cecina Sud (km 281), mentre il personale della società e le forze dell’ordine lavorano per garantire la messa in sicurezza della strada e la rimozione del veicolo. La chiusura ha causato importanti disagi alla viabilità, mandando in tilt il traffico lungo la Variante Aurelia. Si spera di ripristinare la normale circolazione il prima possibile per ridurre i disagi agli automobilisti in transito.