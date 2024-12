Incendio nella metro A: un ragazzo intossicato dal fumo

Un incendio all’esterno della metro A

Un grave incidente ha colpito la linea A della metropolitana di Roma, quando un incendio è divampato in un deposito esterno, causando un denso fumo che ha invaso le gallerie. Il rogo, che ha interessato un capanno contenente attrezzature per i lavori della metro, ha costretto i vigili del fuoco a intervenire tempestivamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza dei passeggeri. La situazione è diventata critica quando il fumo ha iniziato a infiltrarsi negli areatori, intasando le gallerie e creando panico tra i viaggiatori.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono stati allertati immediatamente e hanno lavorato senza sosta per contenere l’incendio e ripristinare la normalità. Durante le operazioni, un ragazzo di soli 16 anni è stato colpito dall’intossicazione causata dal fumo denso. Trasportato d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù, le sue condizioni sono state monitorate con attenzione. Questo episodio mette in luce non solo i rischi legati agli incendi, ma anche l’importanza di avere piani di emergenza efficaci nelle infrastrutture pubbliche.

Disagi per i passeggeri

A causa dell’incendio e del fumo che ha invaso le gallerie, le fermate centrali della metro A, Flaminio e Spagna, sono state chiuse temporaneamente. Questo ha causato notevoli disagi ai pendolari e ai turisti che si trovavano a utilizzare il servizio in quel momento. Le autorità hanno invitato i cittadini a prestare attenzione agli avvisi e a utilizzare mezzi alternativi fino a quando la situazione non sarà completamente risolta. La sicurezza dei passeggeri rimane la priorità assoluta, e gli interventi dei vigili del fuoco sono stati fondamentali per evitare conseguenze più gravi.