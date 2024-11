Un pomeriggio di paura a Bagno a Ripoli

Un pomeriggio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia si è concluso senza feriti a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Un scuolabus con a bordo una decina di bambini ha preso fuoco mentre si trovava in via Buozzi a Grassina. L’incidente è avvenuto attorno alle 16, quando il conducente ha notato del fumo provenire dal mezzo. Con prontezza, ha fermato il veicolo e ha fatto scendere i piccoli passeggeri insieme all’accompagnatrice, allontanandoli in sicurezza.

Intervento tempestivo e sicurezza dei bambini

Grazie alla reazione immediata del conducente, i bambini sono stati messi in salvo e accolti all’interno di un’abitazione vicina in attesa dell’arrivo di un altro pulmino. Questo gesto ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. La prontezza di riflessi del personale ha dimostrato quanto sia fondamentale la preparazione in situazioni di emergenza, specialmente quando si tratta della sicurezza dei più giovani.

Le parole del sindaco e le indagini in corso

Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, ha commentato l’accaduto sottolineando che “l’incolumità dei bambini e degli operatori è la assoluta priorità”. Ha inoltre annunciato che verranno avviati accertamenti e indagini per comprendere le cause dell’incidente. La società ‘Re Manfredi’, che gestisce il servizio di trasporto scolastico per conto del Comune, è già al lavoro per garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.