Incendio sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare: evacuazione e soccorsi in ...

Incendio sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare: evacuazione e soccorsi in ...

Incendio sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare

Un grave incidente si è verificato sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare, situata a circa 20 chilometri dalla costa tra Termoli e Vasto. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio, costringendo all’evacuazione immediata di tutto il personale operativo presente sull’impianto. La società Energean, che gestisce la piattaforma, ha lanciato l’allerta poco dopo le 14, attivando le procedure di emergenza.

Intervento delle autorità e soccorsi

La Capitaneria di Porto di Termoli, sotto la direzione del comandante Panico, ha confermato l’incendio e ha immediatamente inviato sul posto motovedette e mezzi di soccorso. I Vigili del Fuoco sono stati allertati e hanno raggiunto la piattaforma con attrezzature specifiche per affrontare situazioni di emergenza in mare. La situazione è stata monitorata costantemente, con l’obiettivo di garantire la sicurezza del personale e contenere le fiamme.

Impatto ambientale e visibilità del fumo

Una densa colonna di fumo è visibile anche dalla costa, sollevando preoccupazioni per l’impatto ambientale dell’incendio. Le autorità stanno valutando la situazione per comprendere le potenziali conseguenze sull’ecosistema marino e sulla salute pubblica. La gestione dell’emergenza è stata coordinata per minimizzare i rischi e garantire un intervento efficace.