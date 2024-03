Inchiesta Perugia: M.Occhiuto (Fi), 'urgente rafforzare protezione dati personali'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “L’uso illegale di informazioni riservate che sta emergendo in questi giorni, e i cui risvolti sono tuttora in evoluzione, è un grave scandalo che colpisce la nostra democrazia. Questa vicenda, su cui è necessario fare piena luce, è un camp...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “L’uso illegale di informazioni riservate che sta emergendo in questi giorni, e i cui risvolti sono tuttora in evoluzione, è un grave scandalo che colpisce la nostra democrazia. Questa vicenda, su cui è necessario fare piena luce, è un campanello d'allarme che richiama l'urgenza di rafforzare la protezione dei nostri dati personali. La rivelazione di un'ampia rete di dossieraggio abusivo, in cui la mia stessa privacy è stata violata, è un'amara, ulteriore conferma di ciò che ho sempre saputo sui pericoli che corriamo quando le nostre informazioni vengono manipolate da mani invisibili". Così il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto.

"Non è la prima volta che vivo sulla mia pelle le conseguenze di sistemi deviati e collegati ad ignobili macchine del fango, orchestrate a dovere per colpire un avversario politico. Durante i miei dieci anni di sindacatura, io stesso sono stato osservato e intercettato, le mie informazioni personali sono state usate contro di me. Fatti che mi hanno lasciato cicatrici profonde ma che non mi hanno scoraggiato. Anzi, mi hanno spronato a portare avanti, con ancor più determinazione, la battaglia per la giustizia, la trasparenza e la tutela della privacy. Non ci facciamo intimorire. Continueremo a far sentire la nostra voce fin quando non verrà fatta chiarezza, confidando che in futuro il sistema costruisca gli anticorpi necessari perché la privacy di ogni cittadino, sacra e inviolabile, venga tutelata”.