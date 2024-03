Inchiesta Perugia: Pittalis (Fi), 'sostegno a Melillo e grazie a Cantone, fare piena luce'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “Il gruppo di Forza Italia che ho l'onore di rappresentare in seno a questa commissione in qualità di capogruppo ribadisce e conferma il pieno sostegno al lavoro che ha svolto e che sta svolgendo il procuratore nazionale antimafia dottor Melillo. Grazie a...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Il gruppo di Forza Italia che ho l'onore di rappresentare in seno a questa commissione in qualità di capogruppo ribadisce e conferma il pieno sostegno al lavoro che ha svolto e che sta svolgendo il procuratore nazionale antimafia dottor Melillo. Grazie a lui è stato posto un freno alla vulnerabilità di un sistema che appariva, prima della sua gestione, senza alcun adeguato controllo. Ringrazio il dottor Cantone perché ha fornito ulteriori elementi utili per comprendere la gravità e la dimensione di una vicenda sulla quale confidiamo confidiamo venga fatta piena luce". Lo ha affermato Pietro Pittalis, capogruppo di Forza Italia in commissione Antimafia, intervenendo durante l’audizione del procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone.

"Anche perché -ha aggiunto- apprendere che sono stati scaricati 33.528 file della banca dati della Dna, coperti dal segreto e contenenti informazioni sensibili, pone il problema della loro possibile utilizzazione a fini diversi da parte non solo di giornalisti e di editori, ma anche di altri soggetti e consorterie criminali. Da garantista ritengo che le misure custodiali debbano rappresentare l’extrema ratio, ma mi chiedo come mai in una vicenda gravissima come questa, che ha come obiettivo la delegittimazione di ministri ed esponenti politici del centrodestra ed in relazione alla quale è evidente il pericolo di inquinamento della prova, non si è ritenuto di richiedere misure custodiali. I fatti sono gravi e rischiano di minare lo stesso ordine democratico. Confidiamo nell’azione della magistratura perché venga fatta piena luce”.