Incidente a Bressanvido, auto si ribalta in un campo: due feriti

Nel tardo pomeriggio di domenica 14 aprile 2024 si è verificato un incidente a Bressanvido, in provincia di Vicenza. Un’auto si è ribaltata in un campo e due persone sono rimaste ferite.

Incidente a Bressanvido, auto si ribalta in un campo

Nella giornata di domenica 14 aprile 2024, intorno alle 18.40, si è verificato un incidente stradale a Bressanvido, in provincia di Vicenza. Una Fiat 500L è finita fuori strada mentre percorreva via San benedetto, in direzione Pozzoleone. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. L’auto ha sbandato a sinistra e ha finito la sua corsa ribaltandosi su un lato in un campo.

Incidente a Bressanvido: due feriti

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, per liberare gli occupanti del mezzo, e il 118 di Vicenza per soccorrere i passeggeri. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo presso l’ospedale di Vicenza. Intervenuta anche una pattuglia del consorzio di polizia locale Nord Est Vicentino per effettuare tutti i rilievi del caso e occuparsi del traffico.