Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, in Via Brescia a Manerbio. Una donna di 51 anni, rimasta gravemente ferita insieme alla figlia, è morta in ospedale.

Incidente a Manerbio

L’incidente si è verificato intorno alle 16:00 in via Brescia, quando il veicolo, per motivi ancora da accertare, è uscito di strada senza coinvolgere altri mezzi.

L’auto ha finito la sua corsa contro un albero in una scarpata, dopo un volo di 5 metri: a bordo stavano viaggiando una mamma di 51 anni e la figlia 15enne.

Incidente a Manerbio: morta una 51enne

La donna, in condizioni gravissime, era stata trasportata in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia. Lo scontro le aveva causato traumi multipli ed era in arresto cardiaco.

I soccorritori giunti sul posto hanno iniziato le manovre di rianimazione, disponendo l’immediato trasporto all’ospedale del Paese. Tuttavia, nulla è servito per evitare il tragico epilogo: il cuore della donna non ha mai ripreso a battere e poco prima delle 18 è stato constatato il decesso.

La figlia, invece, sarebbe rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasferita al Civile per essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari.

Le indagini dopo l’incidente a Manerbio

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Sono in corso le indagini della Polizia locale di Manerbio che ha effettuato i rilievi. Rimane da capire la causa dell’uscita di strada, tra le ipotesi c’è il malore prima dello schianto.