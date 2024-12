Incidente a Nola, auto investe bimbo di 10 anni: è morto

Un'automobile ha investito un bambino di 10 anni nei pressi del passaggio a livello di Nola: per il piccolo non c'è stato nulla da fare

L’incidente stradale si è rivelato fatale per il bambino di 10 anni investito ieri sera nelle vicinanze di Nola e, nello specifico, presso il passaggio a livello della cittadina. Un’automobile ha proseguito la sua corsa quando le sbarre stavano per chiudersi e ha trovato dall’altra parte della strada il bambino, rimasto travolto.

Tragedia a Nola, bimbo investito al passaggio a livello: morto a 10 anni

Secondo le prime ricostruzioni, pare che la donna che era alla guida dell’automobile, appena ha visto le sbarre del passaggio a livello che iniziavano a chiudersi, avrebbe accelerato per provare a passare dall’altra parte. Dall’altro lato della strada, però, era presente un bambino di 10 anni che è stato inavvertitamente colpito dalla vettura, in uno scontro ad alta velocità. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nel sinistro. Il bambino è morto qualche minuto dopo lo schianto.

Tragedia a Nola, bimbo investito al passaggio a livello: il messaggio dell’Ente Autonomo Volturno

“Una tragedia, non ci sono parole” – ha commentato su Facebook Umberto De Gregorio, a.d. di Eav, Ente Autonomo Volturno – “Sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sul passaggio a livello. Rfi punta all’eliminazione totale dei passaggi a livello sulla propria rete. Anche Eav nel suo piccolo elimina tutti i passaggi a livello appena possibile. Non è una scelta ma un obbligo per le norme sulla sicurezza ferroviaria“.