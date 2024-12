Incidente a Palermo: fulmine provoca crollo e ferisce quattro persone

Un nubifragio devastante a Palermo

Questa sera, la storica villa Lampedusa a Palermo è stata teatro di un drammatico incidente a causa di un nubifragio che ha colpito la città. Un fulmine ha provocato il crollo di una torre antica, causando il ferimento di quattro persone all’interno della pizzeria Braciera, situata nella villa. L’evento ha scosso la comunità locale, già provata dalle condizioni meteorologiche avverse.

Le conseguenze del crollo

Tra i feriti, tre donne che stavano cenando nel ristorante hanno riportato gravi lesioni. Una di loro è stata trasportata in ospedale con un sospetto trauma cranico, mentre le altre due hanno subito fratture a una spalla e a una mano. Anche il cuoco del locale è stato coinvolto nell’incidente, essendo stato sfiorato dalla scarica elettrica. I soccorsi sono stati tempestivi, con le squadre del 118 che hanno trasferito due delle ferite in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia e le altre due al Civico.

Intervento delle autorità

Immediatamente dopo l’incidente, diverse squadre dei vigili del fuoco e agenti di polizia sono accorsi sul luogo per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti. La scena è stata caratterizzata da un forte dispiegamento di forze, con i soccorritori che hanno lavorato instancabilmente per assistere i feriti e rimuovere i detriti. La comunità è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte, mentre le autorità locali stanno indagando sulle cause del crollo e sulla sicurezza della struttura.