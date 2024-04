L’incidente è avvenuto nella prima serata di ieri a Solaro, nelle vicinanze di Milano, dove un ragazzo ha perso il controllo della sua automobile finendo a sbattere contro un albero. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dalle lamiere.

Incidente a Solaro, auto contro un albero: ferito un ragazzo

Erano circa le 20:30 di ieri, martedì 16 aprile, quando un ragazzo alla guida della sua auto marca Honda, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo fino ad andare fuori strada. L’automobile è andata a sbattere violentemente contro un albero e il ragazzo è rimasto incastrato. Lo schianto è stato pauroso: i vigili del fuoco hanno faticato per estrarre il giovane dalle lamiere della macchina distrutta. Lo schianto è avvenuto, in una dinamica ancora tutta da verificare in via Marco Polo, traversa di Corso Europa, che costeggia il Parco delle Groane.

L’intevento dei soccorsi e la corsa in ospedale

Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118 che hanno trasportato, utilizzando un’ambulanza, il giovane guidatore all’ospedale. Il ragazzo è stato subito ricoverato in codice rosso al Niguarda ed è in gravi condizioni di salute. I carabinieri giunti sul luogo del sinistro si sono occupati di fare tutti i rilievi del caso e di dirigere il traffico in via Marco Polo.