L’uomo avrebbe scoperto la figlia in atteggiamenti intimi con il fidanzato e preso da un attacco di ira li avrebbe aggrediti con un oggetto contundente.

La vicenda è avvenuta domenica mattina nel quartiere Pallavicino di Palermo. A dare l’allarme sono stati i vicini, allertati dalle urla che provenivano dall’appartamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza i due ragazzi al pronto soccorso. Qui gli operatori dell’ospedale hanno attivato le procedure per i casi di “codice rosso“.

Cosa è successo

Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’uomo è entrato nella camera della figlia e, sopraffatto dalla situazione inequivocabile in cui si trovava con il fidanzato, ha afferrato un oggetto trovato nella stanza e ha iniziato a colpire entrambi. La ragazza ha riportato un trauma cranico. Gli accertamenti hanno evidenziato anche una ferita al piede, ma non è ancora chiaro come se la sia procurata né se sia dovuta all’aggressione.

Denunciato il padre

Determinante l’intervento degli uomini dell’Arma della compagnia San Lorenzo, che dovranno fare luce sull’accaduto. Ancora da determinare anche come il ragazzo sia entrato nella stanza della fidanzata. Al momento il padre è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti in famiglia e sono stati acquisiti i referti medici disposti dall’ospedale.